Тріумфальне повернення: Еріксен — найкращий гравець матчу Словенія — Данія за версією SofaScore

Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен став найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Словенією — Данією (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Хавбек відкрив рахунок у матчі через 1100 днів після зупинки серця, а також виконав 44/55 точних передач (88%) і 7 ключових пасів.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім данців та словенців до Групи C також потрапили Англія та Сербія.

У другому турі словенці зіграють із Сербією, а Данія — з Англією. Матчі відбудуться 20 червня.