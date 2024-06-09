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Щенсний може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Станіслав Лисак — 9 червня, 17:43
Щенсний може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний близький до переходу в клуб Саудівської Аравії Аль-Наср.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Туринці дали "зелене світло" на продаж польського голкіпера, в якого завершується контракт улітку 2025 року.

Аль-Наср запропонував Щенсному угоду до 2026-го із зарплатою 15 млн євро на місяць. Зазначається, що наразі Войцех не зацікавлений у цьому переході.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Андрія Луніна через можливий відхід Щенсного.

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