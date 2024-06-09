Щенсний може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії
Воротар Ювентуса Войцех Щенсний близький до переходу в клуб Саудівської Аравії Аль-Наср.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Туринці дали "зелене світло" на продаж польського голкіпера, в якого завершується контракт улітку 2025 року.
Аль-Наср запропонував Щенсному угоду до 2026-го із зарплатою 15 млн євро на місяць. Зазначається, що наразі Войцех не зацікавлений у цьому переході.
Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Андрія Луніна через можливий відхід Щенсного.