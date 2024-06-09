Щенсний може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії

Воротар Ювентуса Войцех Щенсний близький до переходу в клуб Саудівської Аравії Аль-Наср.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Туринці дали "зелене світло" на продаж польського голкіпера, в якого завершується контракт улітку 2025 року.

Аль-Наср запропонував Щенсному угоду до 2026-го із зарплатою 15 млн євро на місяць. Зазначається, що наразі Войцех не зацікавлений у цьому переході.

#AlNassr’s interest for Wojciech #Szcezsny is a story of the past week. #Juventus have given their green light to sell the polish goalkeeper, who has received a bid from Saudi for a contract until 2026 with a salary of €15M/year as revealed, but he is not interested, as of now https://t.co/VK6xrlbTeY — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 9, 2024

Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати Андрія Луніна через можливий відхід Щенсного.