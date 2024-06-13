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Квасниця став найкращим молодим гравцем УПЛ

Микола Дендак — 13 червня, 16:20
Квасниця став найкращим молодим гравцем УПЛ

Футболіст львівського Руха Ілля Квасниця став найкращим молодим гравцем сезону-2023/2024 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Ілля переміг у номінації за результатами опитування клубів Прем'єр-ліги, обійшовши вінгера київського Динамо Назара Волошина та свого одноклубника Богдана Слюбика.

Квасниця зіграв у всіх 30 матчах чемпіонату, забив 9 м'ячів та віддав 8 гольових передач.

Нагадаємо, найкращим воротарем став голкіпер Динамо Георгій Бущан, а статус найкращого тренера отримав наставник Шахтаря Маріно Пушич.

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Ілля Квасниця

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