Квасниця став найкращим молодим гравцем УПЛ

Футболіст львівського Руха Ілля Квасниця став найкращим молодим гравцем сезону-2023/2024 в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Ілля переміг у номінації за результатами опитування клубів Прем'єр-ліги, обійшовши вінгера київського Динамо Назара Волошина та свого одноклубника Богдана Слюбика.

Квасниця зіграв у всіх 30 матчах чемпіонату, забив 9 м'ячів та віддав 8 гольових передач.

Нагадаємо, найкращим воротарем став голкіпер Динамо Георгій Бущан, а статус найкращого тренера отримав наставник Шахтаря Маріно Пушич.