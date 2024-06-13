Аталанта активує опцію викупу де Кетеларе в Мілана
Аталанта активує опцію викупу бельгійського півзахисника Мілана Шарля де Кетеларе, який провів останній сезон в оренді за бергамасків.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Сума трансферу складе 22 млн та 2 млн у вигляді бонусів. Контракт із гравцем буде розрахований до 2028-го та зароблятиме 2,2 млн євро на рік.
Улітку 2022 року Мілан придбав Шарля з Брюгге за 36.5 мільйонів євро. У нинішньому сезоні де Кетеларе провів 50 матчів за Аталанту, відзначившись 14 забитими м'ячами та 11 гольовими передачами.