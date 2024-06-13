Аталанта активує опцію викупу де Кетеларе в Мілана

Аталанта активує опцію викупу бельгійського півзахисника Мілана Шарля де Кетеларе, який провів останній сезон в оренді за бергамасків.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сума трансферу складе 22 млн та 2 млн у вигляді бонусів. Контракт із гравцем буде розрахований до 2028-го та зароблятиме 2,2 млн євро на рік.

🔜 Done Deal and confirmed! #Atalanta will trigger the option to buy for sign Charles #DeKetelaere on a permanent deal from #ACMilan for €22M + 2M as bonuses. Contract until 2028 (€2,2M/year). #transfers https://t.co/NAkDUk2JvO — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2024

Улітку 2022 року Мілан придбав Шарля з Брюгге за 36.5 мільйонів євро. У нинішньому сезоні де Кетеларе провів 50 матчів за Аталанту, відзначившись 14 забитими м'ячами та 11 гольовими передачами.