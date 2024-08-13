Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Манчестер Юнайтед близький до переходу у Вест Гем

Станіслав Лисак — 13 серпня, 00:36
Захисник Манчестер Юнайтед близький до переходу у Вест Гем

Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака близький до переходу в лондонський Вест Гем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що англієць незабаром підпише контракт з "молотобійцями". Сума трансферу складе 15 млн фунтів.

Замість Ван-Біссаки МЮ планує придбати оборонця Баварії Нуссеіра Мазрауї. Разом з марокканським захисником до Манчестер Юнайтед перейде ще один гравець мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт.

У попередньому сезоні Аарон Ван-Біссака провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів у всіх турнірах та віддав 3 гольові передачі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Ван-Біссака Вест Гем Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери

Ван-Біссака

Інтер націлився на оборонця Манчестер Юнайтед
Для підписання Ван-Біссаки Аль-Насру доведеться звільнити слот для легіонерів
Аль-Наср націлився на захисника Манчестер Юнайтед
Захисник Манчестер Юнайтед може змінити футбольне громадянство
Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Ван-Біссакою

Останні новини