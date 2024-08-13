Захисник Манчестер Юнайтед близький до переходу у Вест Гем
Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака близький до переходу в лондонський Вест Гем.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Зазначається, що англієць незабаром підпише контракт з "молотобійцями". Сума трансферу складе 15 млн фунтів.
Замість Ван-Біссаки МЮ планує придбати оборонця Баварії Нуссеіра Мазрауї. Разом з марокканським захисником до Манчестер Юнайтед перейде ще один гравець мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт.
У попередньому сезоні Аарон Ван-Біссака провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів у всіх турнірах та віддав 3 гольові передачі.