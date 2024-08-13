Захисник Манчестер Юнайтед близький до переходу у Вест Гем

Правий захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака близький до переходу в лондонський Вест Гем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що англієць незабаром підпише контракт з "молотобійцями". Сума трансферу складе 15 млн фунтів.

Замість Ван-Біссаки МЮ планує придбати оборонця Баварії Нуссеіра Мазрауї. Разом з марокканським захисником до Манчестер Юнайтед перейде ще один гравець мюнхенського клубу Маттейс Де Лігт.

⚒️✍🏻 Aaron Wan-Bissaka will sign his West Ham contract already today, all documents in place!



West Ham and Man United have all set on their docs too for £15m agreement to be signed. pic.twitter.com/zAIgt9JwAP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024

У попередньому сезоні Аарон Ван-Біссака провів за Манчестер Юнайтед 30 матчів у всіх турнірах та віддав 3 гольові передачі.