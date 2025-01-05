Де Брейне: Моє майбутнє? Я намагаюсь повернутися на свій рівень
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Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне має намір відновити свою найкращу форму.
Про це він розповів після перемоги "містян" над Вест Гемом (4:1) в АПЛ.
"Чутки про моє майбутнє? Мені байдуже. Я просто намагаюся повернутися на свій рівень. Відчуваю, що з кожним тижнем мені стає краще. Зараз я можу грати по 90 хвилин. Це були незручні пару місяців з травмою", – заявив де Брейне.
Раніше головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував можливе продовження контракту з бельгійцем.
Контракт Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті завершиться влітку 2025 року. Півзахисник виступає за "містян" з літа 2015 року, коли його придбали у Вольфсбурга за 76 мільйонів євро.
З того часу він зіграв за Сіті у 400 матчах, у яких відзначився 104 голами та 172 асистами.
Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.