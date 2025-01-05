Де Брейне: Моє майбутнє? Я намагаюсь повернутися на свій рівень

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевін де Брейне має намір відновити свою найкращу форму.

Про це він розповів після перемоги "містян" над Вест Гемом (4:1) в АПЛ.

"Чутки про моє майбутнє? Мені байдуже. Я просто намагаюся повернутися на свій рівень. Відчуваю, що з кожним тижнем мені стає краще. Зараз я можу грати по 90 хвилин. Це були незручні пару місяців з травмою", – заявив де Брейне.

🚨🇧🇪 Kevin de Bruyne: “Rumours on my future? I don't care. I'm just trying to get back to my level”.



“I feel every week I'm getting better. I can play for 90 minutes now. It's been an uncomfortable couple of months with the injury”. pic.twitter.com/9ClqtIPLEa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2025

Раніше головний тренер Ман Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував можливе продовження контракту з бельгійцем.

Контракт Кевіна де Брейне з Манчестер Сіті завершиться влітку 2025 року. Півзахисник виступає за "містян" з літа 2015 року, коли його придбали у Вольфсбурга за 76 мільйонів євро.

З того часу він зіграв за Сіті у 400 матчах, у яких відзначився 104 голами та 172 асистами.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола назвав себе недостатньо хорошим, коментуючи поразку у дербі з Манчестер Юнайтед.