Тьяго залишить Ліверпуль після завершення сезону

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара безкоштовно покине мерсисайдський клуб після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Зазначається, що іспанський гравець має проблеми з м'язами стегна, через що він відіграв лише 1 матч за останні 13 місяців.

У лютому цього року Тьяго вийшов на заміну в матчі проти Арсенала та провів на полі 5 хвилин, після чого знову травмувався.

За інформацією видання, футболіст міг улітку минулого року перейти в один із клубів Саудівської Аравії, але він захотів боротись за місце у складі "червоних". Контракт гравця спливає у червні 2024 року.

Алькантара приєднався до Ліверпуля з Баварії у 2020 році та за 4 сезони провів 98 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

У складі мерсисайдського клубу Тьяго став володарем Кубка Англії, Кубка ліги та Суперкубка Англії.