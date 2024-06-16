Визначився найкращий гравець матчу Польща — Нідерланди на Євро-2024 за версією SofaScore

Півзахисник Ліверпуля Коді Гакпо став найкращим гравцем матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Нідерландами та Польщею (2:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Нідерландський вінгер відзначився забитим голом, зробив 3 ключові передачі та виконав 4 з 4 успішних спроб дриблінгу.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Польщі та Нідерландів до Групи D також потрапили Франція та Австрія.

У другому турі поляки зіграють з австрійцями, а нідерландці — з Францією.