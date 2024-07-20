Наполі та Челсі не можуть узгодити трансфер Лукаку
Наполі та Челсі не можуть домовитися про трансфер бельгійського нападника Ромелу Лукаку.
Про це повідомляє журналіст Флоріант Платтенбург.
31-річний форвард хоче приєднатися до неаполітанців, однак лондонці вимагають 40 млн за перехід. Наполі наразі готовий заплатити 25 млн євро за гравця.
Зазначається, що доля трансферу залежить від Віктора Осімхена, який хоче приєднатися до ПСЖ.
Раніше повідомлялося, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.