Наполі та Челсі не можуть узгодити трансфер Лукаку

Наполі та Челсі не можуть домовитися про трансфер бельгійського нападника Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє журналіст Флоріант Платтенбург.

31-річний форвард хоче приєднатися до неаполітанців, однак лондонці вимагають 40 млн за перехід. Наполі наразі готовий заплатити 25 млн євро за гравця.

Зазначається, що доля трансферу залежить від Віктора Осімхена, який хоче приєднатися до ПСЖ.

🔵 Been told that Romelu #Lukaku is keen to join @sscnapoli this summer!



Concrete talks are ongoing. The 31 y/o striker is waiting for the next steps. #CFC



At this stage Chelsea demand €40m for Lukaku. Napoli can spend €25m for him now. No agreement between the clubs yet.… pic.twitter.com/GJ6lWazMSG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 19, 2024

Раніше повідомлялося, що між футболістом та клубом вже є принципова домовленість про контракт до 2027 року (6,5 мільйонів євро на рік + бонуси). В угоду може бути включена опція подовження на 2028 рік.