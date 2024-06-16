Баварія проведе переговори з Баєром щодо захисника
Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії після Євро-2024.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори між клубами залишаються відкритими, попри розбіжності в запитах "фармацевтів" та можливостях мюнхенців.
Та зацікавлений у переході в Баварію. До німецького центрбека також проявляють інтерес клуби Англійської Прем'єр-ліги.
Минулого сезону Джонатан забив чотири м'ячі та зробив один асист у 31 матчі Бундесліги.