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Баварія проведе переговори з Баєром щодо захисника

Станіслав Лисак — 16 червня, 10:47
Баварія проведе переговори з Баєром щодо захисника

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії після Євро-2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між клубами залишаються відкритими, попри розбіжності в запитах "фармацевтів" та можливостях мюнхенців.

Та зацікавлений у переході в Баварію. До німецького центрбека також проявляють інтерес клуби Англійської Прем'єр-ліги.

Минулого сезону Джонатан забив чотири м'ячі та зробив один асист у 31 матчі Бундесліги.

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