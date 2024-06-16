Баварія проведе переговори з Баєром щодо захисника

Захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії після Євро-2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між клубами залишаються відкритими, попри розбіжності в запитах "фармацевтів" та можливостях мюнхенців.

Та зацікавлений у переході в Баварію. До німецького центрбека також проявляють інтерес клуби Англійської Прем'єр-ліги.

🔴🇩🇪 Bayern will insist in talks with Bayer Leverkusen for Jonathan Tah, negotiations remain open even if there's a gap between request and proposal.



Tah wants Bayern move, nothing has changed; he's keen on this possibility despite Premier League links. pic.twitter.com/jHLffVkv49 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024

Минулого сезону Джонатан забив чотири м'ячі та зробив один асист у 31 матчі Бундесліги.