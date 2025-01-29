Клуби АПЛ претендують на юну зірку Баварії, яка хоче змінити команду

Вінгер Баварії Матіс Тель зацікавив низку топових команд АПЛ після того, як стало відомо, що він хоче залишити Мюнхен.

Про це повідомляє Bild.

19-річний француз незадоволений відсутністю ігрового часу під керівництвом Венсана Компані, через що він висловив бажання змінити команду.

Головний претендентом на футболіста був Челсі, який був готовий віддати за нього гроші та Крістофера Нкунку або оформити подвійну оренду гравців.

Проте сам Тель відмовився від переїзду до Лондона через велику конкуренцію на його позиції в команді Енцо Марески.

Згідно з джерелом, окрім Челсі, Телєм цікавляться кризові Манчестер Юнайтед та Тоттенгем, а також Арсенал, який хоче орендувати Матіса через травми Букайо Сака та Габріела Жезуса.

До того ж, на оренду Теля претендує й Баєр, який готується до продажу Віктора Боніфейса. Однак є сумніви, що "ротен" захочуть віддавати свого футболіста прямому конкуренту.

Цього сезону Матіс Тель взяв участь у 13 матчах (396 хвилин), у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія має намір позбутися одного з хавбеків команди Компані.