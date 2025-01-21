Визначилася зарплата Девіса за новим контрактом з Баварією

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс близький до підписання нового довгострокового контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Нова угода буде розрахована до 2030 року, хоча спочатку сторони домовлялися про 2029-й. Зміна тривалості була ключовим фактором у просуванні домовленостей.

Зарплата гравця зросте до 15 млн євро, а також Девіс отримує виплату за підписання нового контракту та різні додаткові бонуси. Футболіст має поставити свій підпис під новою угодою найближчим часом.

🚨🔴 EXCL detail | Alphonso #Davies is now on the verge of extending his contract with FC Bayern until 2030, as revealed on Friday.



The new term (previously, negotiations focused on 2029) has been the key detail leading to the breakthrough.



Salary: approximately €15m gross,… pic.twitter.com/7dcKCL3BuU — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 21, 2025

Раніше повідомлялося на гравця претендують Реал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті. Чинний контракт Девіса з мюнхенським колективом розрахований до наступного літа.

Цього сезону Альфонсо Девіс провів 24 матчі в усіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.