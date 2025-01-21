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Визначилася зарплата Девіса за новим контрактом з Баварією

Станіслав Лисак — 21 січня 2025, 12:11
Визначилася зарплата Девіса за новим контрактом з Баварією
Альфонсо Девіс
Getty Images

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс близький до підписання нового довгострокового контракту з клубом.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Нова угода буде розрахована до 2030 року, хоча спочатку сторони домовлялися про 2029-й. Зміна тривалості була ключовим фактором у просуванні домовленостей.

Зарплата гравця зросте до 15 млн євро, а також Девіс отримує виплату за підписання нового контракту та різні додаткові бонуси. Футболіст має поставити свій підпис під новою угодою найближчим часом.

Раніше повідомлялося на гравця претендують Реал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті. Чинний контракт Девіса з мюнхенським колективом розрахований до наступного літа.

Цього сезону Альфонсо Девіс провів 24 матчі в усіх турнірах, в яких записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.

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