Захисник Барселони, якого сватали в Ювентус, підпише новий контракт

Захисник Барселони Рональд Араухо близький до продовження контракту з каталонським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Уругвайський центрбек дав принципову згоду на підписання нової угоди. Романо підтверджує інформацію, що на бажання гравця залишитись у клубі вплинув директор "блаугранас" Деку.

Найближчими днями будуть обговорюватися деталі контракту, який за інформацією Ніколи Скіри може бути розрахований до 2029 року. Чинна угода Араухо з Барселоною розрахована до літа 2026 року.

Зазначається, що після уругвайського центрального захисника Барселона має намір продовжити угоди з Гаві, Педрі та Ламіном Ямалом.

🚨🔵🔴 Ronald Araujo has agreed in principle on new contract at Barcelona.



Positive talks took place between the player and Barça director Deco, fully involved in the process.



Formal contract details to be discussed in the next days.



Up next: Gavi, Pedri, Lamine’s new deals. pic.twitter.com/YwjmYvaoZi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025

У нинішньому сезоні захисник зіграв лише у двох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому Араухо все одно відзначився однією результативною передачею.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".