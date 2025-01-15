Захисник Барселони, якого сватали в Ювентус, підпише новий контракт
Захисник Барселони Рональд Араухо близький до продовження контракту з каталонським клубом.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Уругвайський центрбек дав принципову згоду на підписання нової угоди. Романо підтверджує інформацію, що на бажання гравця залишитись у клубі вплинув директор "блаугранас" Деку.
Найближчими днями будуть обговорюватися деталі контракту, який за інформацією Ніколи Скіри може бути розрахований до 2029 року. Чинна угода Араухо з Барселоною розрахована до літа 2026 року.
Зазначається, що після уругвайського центрального захисника Барселона має намір продовжити угоди з Гаві, Педрі та Ламіном Ямалом.
У нинішньому сезоні захисник зіграв лише у двох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому Араухо все одно відзначився однією результативною передачею.
Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".