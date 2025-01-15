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Захисник Барселони, якого сватали в Ювентус, підпише новий контракт

Станіслав Лисак — 15 січня 2025, 15:50
Захисник Барселони, якого сватали в Ювентус, підпише новий контракт

Захисник Барселони Рональд Араухо близький до продовження контракту з каталонським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Уругвайський центрбек дав принципову згоду на підписання нової угоди. Романо підтверджує інформацію, що на бажання гравця залишитись у клубі вплинув директор "блаугранас" Деку.

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Найближчими днями будуть обговорюватися деталі контракту, який за інформацією Ніколи Скіри може бути розрахований до 2029 року. Чинна угода Араухо з Барселоною розрахована до літа 2026 року.

Зазначається, що після уругвайського центрального захисника Барселона має намір продовжити угоди з Гаві, Педрі та Ламіном Ямалом.

У нинішньому сезоні захисник зіграв лише у двох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому Араухо все одно відзначився однією результативною передачею.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".

Барселона Ювентус Рональд Араухо

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