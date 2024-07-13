Ветеран Атлетико попрощався з партнерами та персоналом
Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес попрощався зі своїм рідним клубом, у якому провів майже всю дорослу кар’єру.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Інсайдер зазначає, що 29-річний хавбек підписав довгостроковий контракт із Севільєю. Раніше той же Романо повідомляв, що заради переходу в андалусійський клуб Сауль пішов на суттєве зменшення зарплати у порівнянні з тією, яка в нього була в Атлетико.
У складі "матрацників" Ньїгес провів 427 матчів, у яких забив 48 голів та віддав 26 асистів. Окрім Атлетико, він також грав у орендах за Челсі та Райо Вальєкано.