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Ветеран Атлетико попрощався з партнерами та персоналом

Игорь Чернявский — 13 липня, 16:15
Ветеран Атлетико попрощався з партнерами та персоналом

Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес попрощався зі своїм рідним клубом, у якому провів майже всю дорослу кар’єру.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Інсайдер зазначає, що 29-річний хавбек підписав довгостроковий контракт із Севільєю. Раніше той же Романо повідомляв, що заради переходу в андалусійський клуб Сауль пішов на суттєве зменшення зарплати у порівнянні з тією, яка в нього була в Атлетико.

У складі "матрацників" Ньїгес провів 427 матчів, у яких забив 48 голів та віддав 26 асистів. Окрім Атлетико, він також грав у орендах за Челсі та Райо Вальєкано.

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