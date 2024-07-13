Ветеран Атлетико попрощався з партнерами та персоналом

Півзахисник Атлетико Сауль Ньїгес попрощався зі своїм рідним клубом, у якому провів майже всю дорослу кар’єру.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Інсайдер зазначає, що 29-річний хавбек підписав довгостроковий контракт із Севільєю. Раніше той же Романо повідомляв, що заради переходу в андалусійський клуб Сауль пішов на суттєве зменшення зарплати у порівнянні з тією, яка в нього була в Атлетико.

🔴⚪️👋🏻 Saúl says goodbye to Atlético Madrid teammates and staff as he’s set to join Sevilla.



Regardless of the final formula of the deal, Saúl will not play for Atléti anymore as it’s all agreed with Sevilla also on long term future contract. pic.twitter.com/GkWyFFjnwS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2024

У складі "матрацників" Ньїгес провів 427 матчів, у яких забив 48 голів та віддав 26 асистів. Окрім Атлетико, він також грав у орендах за Челсі та Райо Вальєкано.