Трубін: Як спортсмен, я маю відповідальність підтримувати Україну

Воротар збірної України та португальської Бенфіки Анатолій Трубін розповів, що всіма можливими засобами підтримує Україну у війні з Росією та привертає увагу світу до війни.

Про це футболіст сказав під час міжнародного форуму "Сила спортивної дипломатії". Його слова передає Міністерство молоді та спорту України.

"Як спортсмен, я маю відповідальність підтримувати Україну. Це слова в інтерв’ю, це публікації в соцмережах, це жести на футбольному полі. Я підтримую українських дітей-спортсменів з тимчасово окупованих територій через щомісячне преміювання.

Я пережив це у 2014 році. Тож знаю, як навіть невелика допомога може дати мотивацію. Якщо хоч одна дитина втілить свою велику мрію через спорт, це було недарма. Спорт має силу об’єднувати та змінювати життя. Ми маємо використовувати цю силу зараз", – сказав Трубін.

Нагадаємо, напередодні Трубін під час традиційного привітання футболістів перед матчем Ліги чемпіонів проти Монако повністю проігнорував росіянина Олександра Головіна.