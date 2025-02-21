"Пічічі" проти команди Пічічі, Трубін спробує взяти реванш у Барси. Підсумки жеребкування єврокубків

21 лютого у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування плейоф єврокубків. Нехай українські клуби і не пробилися до цієї стадії, яскравих сюжетів та класних вивісок багато навіть на стадії 1/8 фіналу. Ми спробували розповісти про найцікавіші.

Довбик повертається до Іспанії

Минулого сезону Артем зробив, здавалося б, неможливе, те, чого від нього не чекали навіть найвідданіші вболівальники. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії вже в дебютному сезоні, у складі Жирони забивши 24 м'ячі і вигравши Трофео Пічічі. Від його ніг та голови постраждали й Барселона (яка взагалі двічі програла каталонське дербі), й Атлетико, й багато інших відомих клубів.

Дивним чином уникнув голів Довбика Атлетік із Більбао. Легендарна команда, у складі якої якраз і грав той самий Пічічі, ім'ям якого названо бомбардирську премію Ла Ліги, на відміну від Жирони, не пробилася до Ліги чемпіонів, зате взяла трофей. Кубок Іспанії став аж 25-м за рахунком у трофейному музеї, зараз команда йде четвертою – і, що логічно, вважається одним із головних фаворитів турніру.

Артем Довбик Getty images

Відповідно, вже у 1/8 Ліги Європи Довбик та компанія зіграють проти дуже міцного суперника. В Атлетіка одна з найпотужніших оборон у всій лізі, вдома в останніх п'яти матчах Ла Ліги він пропустив лише раз – і той у виграній грі з Реалом. Єдине, на роль криптоніту для Довбика команда таки не тягне. Команди зіграли в рамках групового етапу цього сезону – і в Римі Довбик розпечатав ворота Атлетіка, а закінчили 1:1.

Мадридське дербі – вже в 1/8

Реал та Атлетико дуже давно фехтують за всі важливі титули. Часи, коли Атлетико більше 10 років не міг обіграти суперника по столиці (Ікер Касільяс за кар'єру не програв ЖОДНОГО дербі, яке починав у стартовому складі!), давно забуті – швидше, навпаки, "індіанці" заслуговують вважатися найскладнішим суперником Реала у світі.

Реал, що дивно для команди з такою кількістю Кубків чемпіонів, жодного разу у своїй історії не вигравав требл . То чемпіонату не вистачало для комплекту, то кубка – і минулого сезону саме Атлетіко вибив бланкос із Кубка Короля. А ще не дав пройти чемпіонат без поразок: програш на Ванда Метрополітано став для Реала єдиним за сезон Ла Ліги.

Реал Мадрид Getty images

Загалом, минулого блискучого сезону Реал програвав лише на стадіоні Атлетико. Зараз про такі показники і мови не йде: він програв і Атлетiку, і Еспаньйолу, і Ліллю, і Мілану, а Барсi взагалі дав себе двічі розгромити... Ігри проти Атлетико закінчилися двома нічиїми, але це той випадок, коли ніби сама доля вирішила: цього сезону вогню в дербі було.

Хто найсильніший клуб Німеччини?

Останні півтора роки вийшли холодним душем для Баварії. Після 11 чемпіонств поспіль її не просто "змістили", а стусанами вигнали з трону: з рекордом, розгромом в особистій зустрічі і, в принципі, демонстрацією того, як ще можна вигравати Бундеслігу. Феноменальний Баєр Хабі Алонсо привіз Баварії 17 очок, переміг 3:0 у особистій зустрічі та пройшов весь чемпіонат без поразок. Як не дивно, Баварії таке не вдавалося жодного разу.

Не вдасться і цього сезону (Майнц вже встиг їх шокувати), але цього сезону все загалом відкотилося до більш-менш звичних налаштувань. Баєр навіть став сильнішим, класно поглибив склад – але коли Баварія повернулася на свій звичний рівень, виявилося, що конкурентів на дистанції у неї немає. "Фармацевти" набагато частіше втрачають очки з пелотоном і загалом вже повернули срібну салатницю в Мюнхен – відставання від Баварії досягло 8 очок.

Але в очних зустрічах Баєр показує клас. Хоча обидві гри в чемпіонаті закінчилися нічиєю, далеко не кожна перемога настільки переконлива з гри, як ті 0:0 у Леверкузені, що відбулися тиждень тому. Баварія тоді перший удар по воротах завдала на 73-й хвилині, а у площину воріт не пробила жодного разу. Що ж, вона має пару тижнів, щоб зробити висновки і не дозволити повторити такий провал. За півтора сезони програли "фармацевтам" чемпіонство, вилетіли від них із Кубка – і програти ще й у Лізі чемпіонів буде занадто.

Рімейк блокбастеру "Трубін проти Барси"

Як би не пройшли 1/8, 1/4 та подальші стадії ЛЧ, найяскравіший матч сезону вже зіграний. Бенфіка та Барселона подарували матч якогось нелюдського рівня подійності: він закінчився 5:4, при тому, що Барса програвала більшу частину матчу, але на останніх секундах вирвала перемогу.

Це було буквально місяць тому – тепер команди зіграють знову. Бенфіка за цей час, між іншим, сильно змінилася. Вона дуже погано розпочала сезон, потім повернула Бруну Лаже (спеціаліст, який з Бенфікою ще від Шахтаря вилітав п'ять років тому), з ним в одному з перших матчів зіграла ті самі 4:5 – але потім стала різко суворішою.

Анатолій Трубін Getty images

З останніх трьох матчів Бенфіка два зіграла 1:0. Трубіну так комфортніше, ніж коли він у спробах ввести м'яч влучав у гравця Барси; матчі, звісно, стали менш цікавими, але відставання від Спортингу майже зникло – і зараз Бенфіка, мабуть, може вважатися фаворитом чемпіонських перегонів. Інше питання, що періодично оборона Бенфіки просто "вибухає": недавній матч з Монако, наприклад, закінчився 3:3. Подібні проблеми роблять Барсу явним фаворитом – а новим матчам надають перспективи нових блокбастерів.

МЮ та Сосьєдад: прощальна гастроль Аморіма?

МЮ та Сосьєдад зачастили з особистими зустрічами. Якщо до 2020-х команди зіграли лише один раз (та сама група Ліги чемпіонів, яку доповнили Шахтар та Порту), то цього десятиліття дуель буде вже третьою.

Перші попередні дві теж були у Лізі Європи. Оле Гуннар Сульшер дотягнув МЮ до фіналу Ліги Європи через, зокрема, 4:0 у Сан-Себастьяні. Гра-відповідь, на "Олд Траффорд", вже нічого не вирішувала. Друга дуель була вже у групі, причому у парі з Шерифом та Омонією – і обидві команди обмінялися виїзними перемогами, а з пелотоном взяли максимум. Рідкісний для єврокубкової групи випадок, коли дві команди набрали по 15 очок, і все вирішила різниця м'ячів (вона виявилася кращою у Сосьєдада).

Зараз МЮ приймає Сосьєдад у ситуації, коли треба рятувати репутацію. Один із найпопулярніших клубів світу закінчує лютий на 15-му місці у чемпіонаті. Сильно вище він, очевидно, не підніметься – і це буде найгірший результат у чемпіонаті як мінімум із 1990-х. Залишаються кубки – і Ліга Європи виглядає останньою надією для тренера Рубена Аморіма , якого найняли восени і якого вже найближчим часом можуть звільнити. Сосьєдад нічого особливого не представляє (11-те місце в Ла Лізі), але останнім часом МЮ обігрує будь-хто.

Відповідальний редактор – Станіслав Матусевич.