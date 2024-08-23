Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фулгем підписав захисника Кристал Пелеса

Володимир Кук — 23 серпня, 23:26
Фулгем підписав захисника Кристал Пелеса
Йоакім Андерсен
ФК Фулгем

Центральний захисник Кристал Пелес Йоакім Андерсен перейшов у Фулгем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу складає 30 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2029 року. Зазначимо, що Йоакім раніше виступав за Фулгем в оренді в сезоні-2020/21.

У минулому сезоні, данець провів 40 матчів за клуб, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лондонський клуб цікавиться вінгером Жирони Віктором Циганковим.

Фулгем Кристал Пелес Йоакім Андерсен

Фулгем

Циганков зацікавив англійський клуб
Захисником Ліверпуля цікавиться низка європейських клубів
Ексвінгер Шахтаря покинув клуб АПЛ
Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у Фулгема в матчі-відкритті сезону АПЛ
Тен Гаг: Манчестер Юнайтед не готовий до матчу з Фулгемом

Останні новини