Фулгем підписав захисника Кристал Пелеса

Центральний захисник Кристал Пелес Йоакім Андерсен перейшов у Фулгем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу складає 30 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2029 року. Зазначимо, що Йоакім раніше виступав за Фулгем в оренді в сезоні-2020/21.

Here to stay. 🫶 pic.twitter.com/wKBXlUrVI3 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 23, 2024

У минулому сезоні, данець провів 40 матчів за клуб, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лондонський клуб цікавиться вінгером Жирони Віктором Циганковим.