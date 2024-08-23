Фулгем підписав захисника Кристал Пелеса
Йоакім Андерсен
ФК Фулгем
Центральний захисник Кристал Пелес Йоакім Андерсен перейшов у Фулгем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу складає 30 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2029 року. Зазначимо, що Йоакім раніше виступав за Фулгем в оренді в сезоні-2020/21.
У минулому сезоні, данець провів 40 матчів за клуб, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лондонський клуб цікавиться вінгером Жирони Віктором Циганковим.