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Франція пропустила найбільше голів у матчі за понад 50 років

Станіслав Лисак — 6 червня 2025, 07:50
Ламін Ямал
Ламін Ямал
Getty Images

Збірна Франції зазнала поразки від Іспанії в півфіналі Ліги націй УЄФА та пропустила найбільшу кількість м'ячів з 1969 року.

Про це повідомляє OptaJean.

"Сині" пропустили 5 голів від "Фурії Рохи", що повторило результат товариського матчу проти Англії.

Тоді Франція не зуміла забити жодного голу, а вчора була близька до неймовірного камбеку з рахунку 5:1, проте зустріч завершилася перемогою Іспанії – 5:4.

Чинні чемпіони Європи зустрінуться з Португалією у фіналі Ліги націй. Команда Роберто Мартінеса здобула вольову перемогу над Німеччиною (2:1) на шляху до вирішального поєдинку.

Завдяки цій перемозі португальці перервали дві невдалі серії, які тривали понад 20 років.

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