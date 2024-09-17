Форвард Болоньї поділився планами на Лігу чемпіонів напередодні матчу проти Шахтаря

Нападник італійської Болоньї Ріккардо Орсоліні розповів, що очікує від виступів клубу у грі проти Шахтаря.

Його слова цитує UEFA.

"Це неймовірно для нашого клубу, який несподівано опинився у Лізі чемпіонів. Кілька років тому клуб поставив за мету вийти в єврокубки, але поступово, а ми пропустили всі турніри і одразу опинилися в ЛЧ. І пишаємось цим.

Не має значення, що буде на полі, це однаково вже тріумф для Болоньї. Але ми хочемо довести, що не просто так сюди вийшли, хочемо засмутити великих хлопців. Сподіваюся, фани нам допоможуть у матчі з Шахтарем", – сказав Орсоліні.