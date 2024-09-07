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Кейн: Коли я дивлюся на таких гравців як Роналду, Мессі які грають у віці близько 35-40 років, то це надихає мене

Володимир Кук — 7 вересня, 13:53
Кейн: Коли я дивлюся на таких гравців як Роналду, Мессі які грають у віці близько 35-40 років, то це надихає мене
Гаррі Кейн
Instagram футболіста

Форвард Баварії Гарі Кейн розповів про гравців, якими надихається в сучасному футболі та заявив, що хоче грати у футбол на найвищому рівні якнайдовше .

Його слова передає BBC.

"Коли я дивлюся на таких гравців, як Кріштіану Роналду, Лука Модрич і Ліонель Мессі, на всіх цих гравців, які грають у віці близько 35-40 років, це надихає мене, тому що це показує, що можна грати на високому рівні протягом тривалого часу.

Я хочу грати у футбол на найвищому рівні якнайдовше. Я бачу в цих гравцях джерело мотивації та натхнення для цього.

Я відчуваю, що перебуваю в хорошому психологічному та фізичному стані, щоб провести ще один чудовий сезон, і сподіваюся, що так триватиме ще багато років", сказав Кейн.

У сезоні-2024/25 Кейн зіграв 3 матчі на клубному рівні, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, що нещодавно 31-річний англійський нападник потратив у топ-10 претендентів на "Золотий м'яч".

Баварія Золотий м'яч Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Лука Модрич Гаррі Кейн

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