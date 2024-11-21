Гамільтон: Мені хотілося покинути Мерседес після Гран-прі Бразилії

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон розповів, що хотів покинути свою команду після Гран-прі Бразилії, на якому він фінішував 10-м.

Про це повідомляє ESPN.

Під час гонки британець сказав таку фразу своїй команді:

"Якщо це мій останній виступ, то шкода, що він не був чудовим, але я вдячний вам".

Після цього він прокоментував свої слова, сказавши, що тоді був готовий покинути команду.

"У той момент я відчував себе так, ніби не дуже хотів повертатися в команду після тих вихідних. Але я думаю, що це цілком природно. Це було жахливим відчуттям в той момент, але я тут, я стою на ногах і збираюся віддати абсолютно все для цих останніх кількох гонок", – сказав Гамільтон.

Нагадаємо, що вже наступний сезон у Формулі-1 Льюїс виступатиме за Феррарі. Він дебютує за команду в боліді 2022 року.