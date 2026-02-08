Українська правда
Фонсека став рекордсменом Ліона за надважливим показником

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 12:27
Фонсека став рекордсменом Ліона за надважливим показником
Пауло Фонсека
Паулу Фонсека став лідером Ліона за відсотком перемог у всіх турнірах за всю історію клубу.

Про це повідомляє OptaJean.

У суботу, 7 лютого, його підопічні на виїзді мінімально здолали Нант (1:0) у 21 турі французької Ліги 1. Цей результат дозволив португальцю стати рекордсменом Ліона.

Головний тренер "ткачів" тепер має 66,7% перемог із цією командою в усіх турнірах. Він випередив Жерара Ульє, який до цього утримував пальму першості.

Тренери Ліона, які мають найвищий відсоток перемог у всіх змаганнях:

  1. Паулу Фонсека – 66,7% (34/51)
  2. Жерар Ульє – 63,9% (69/108)
  3. Ален Перрен – 63,6% (35/55)

Нагадаємо, що раніше португалець очолював донецький Шахтар. За три роки роботи з "гірниками" він здобув сім трофеїв.

Раніше повідомлялося, що в зимове трансферне вікно гравцем Ліона став Роман Яремчук. Він поки не дебютував за нову команду.

