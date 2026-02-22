Українська правда
Не можемо уявити, наскільки важко їм зараз: Фонсека зробив заяву щодо війни в Україні

Денис Іваненко — 22 лютого 2026, 14:54
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився про воєнні дії в Україні.

Його слова цитує The Athletic.

Португальський фахівець заявив, що йому дуже шкода українців, які страждають через російську агресію. Він вкотре підтримав країну, яка для нього стала майже рідною після роботи в Шахтарі.

"Люди там, і зараз -10, -15 градусів, без електрики, бомбардування, люди гинуть, усе стає дедалі гірше. Україна неймовірна, люди тут неймовірні, скромні люди, які просто хочуть жити в мирі. Мені дуже боляче через це.

Моя дружина українка, у мене дитина – українець. Я дуже засмучений, мені важко говорити про ситуацію в Україні. Мені дійсно шкода людей, які там живуть, бо ми не можемо уявити, наскільки важко їм зараз", – сказав Фонсека.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека працював в Україні з 2016 по 2019 рік. Він здобув із донецьким Шахтарем сім трофеїв.

Наразі португалець очолює Ліон, куди в зимове трансферне вікно підписав Романа Яремчука. "Ткачі" посідають третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та мають серію з 13 перемог поспіль у всіх турнірах.

