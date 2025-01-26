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Марсель готує пропозицію щодо півзахисника Ювентуса

Володимир Максименко — 26 січня 2025, 10:06
Марсель готує пропозицію щодо півзахисника Ювентуса
Ніколо Фаджолі
Getty Images

Марсель готує офіційну пропозицію до Ювентуса щодо півзахисника "зебр" Ніколо Фаджолі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Французький клуб має намір підписати італійця на заміну Ісмаелю Коне, який незабаром залишить Олімпік.

Туринці хочуть продати свого футболіста на постійній основі або зафіксувати в контракті зобов'язання викупу. Втім, "провансальці" хочуть просто орендувати Фаджолі.

На рахунку Ніколи одна результативна передача у 22 матчах за Ювентус у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялось, що колишній футболіст Марселя та низки інших клубів побив свою дружину.

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