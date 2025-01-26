Марсель готує пропозицію щодо півзахисника Ювентуса

Марсель готує офіційну пропозицію до Ювентуса щодо півзахисника "зебр" Ніколо Фаджолі.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Французький клуб має намір підписати італійця на заміну Ісмаелю Коне, який незабаром залишить Олімпік.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are prepared to approach Juventus for Nicoló Fagioli as soon as they find a solution for Kone’s exit.



Juventus want obligation to buy for Fagioli, OM would prefer a loan. pic.twitter.com/jluWFu0D57 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2025

Туринці хочуть продати свого футболіста на постійній основі або зафіксувати в контракті зобов'язання викупу. Втім, "провансальці" хочуть просто орендувати Фаджолі.

На рахунку Ніколи одна результативна передача у 22 матчах за Ювентус у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялось, що колишній футболіст Марселя та низки інших клубів побив свою дружину.