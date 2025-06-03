Фінал чотирьох Ліги націй: коментатори та розклад трансляцій півфінальних матчів

Медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник Ліги націй УЄФА в Україні, ексклюзивно покаже Фінал чотирьох, який відбудеться у Німеччині з 4 по 8 червня.

За титул боротимуться збірні Німеччини, Португалії, Іспанії та Франції. Півфінальні матчі відбудуться 4-го і 5 червня. Фінальний поєдинок та гра за третє місце пройдуть 8 червня. Усі ігри відбудуться у німецьких містах Штутгарт та Мюнхен. Фінал прийматиме столиця Баварії.

Німеччина – Португалія

📅 4 червня

🕙 Початок студії: 21:30

🕙 Матч: 22:00

🎙️ Коментатори: Володимир Звєров та Віталій Похвала

📺 Трансляція: "MEGOGO Футбол Перший" та розділ "Спорт"

У першому матчі чвертьфіналу Португалія програла Данії (0:1), але взяла переконливий реванш (5:2). Німеччина у двоматчевому протистоянні пройшла Італію (2:1, 3:3).

Іспанія – Франція

📅 5 червня

🕙 Початок студії: 21:30

🕙 Матч: 22:00

🎙️ Коментатори: Віталій Волочай та Олександр Новак

📺 Трансляція: "MEGOGO Футбол Перший" та розділ "Спорт"

"Фурія Роха" у чвертьфіналі Ліги націй по пенальті здолала Нідерланди (2:2, 3:3 в основний час). "Ле Бльо" програли перший матч Хорватії (0:2), а потім ідентично обіграли суперника на власному полі (2:0) і закріпили успіх перемогою в серії одинадцятиметрових.