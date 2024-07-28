Фесюн: Долганський — топ-тренер і людина

Воротар Шахтаря та олімпійської збірної України Кирило Фесюн вважає, що Сергій Долганський відіграв ключову роль у його становленні як голкіпера.

Про це Фесюн розповів у інтерв’ю "Збірній".

"У Ворсклі завжди відчувалася підтримка, з воротарями працював чудовий тренер – Сергій Долганський, який професійно ставив тренувальний процес і ділився своїм досвідом. Долганський – топ-тренер і людина. Про його рівень говорять його воротарі-випускники", – сказав Фесюн.

Кирило провів у системі Ворскли майже два роки. Після того молодий воротар три сезони захищав кольори Колоса, а цього літа перейшов у Шахтар, де основним воротарем є ще один вихованець Долганського – Дмитро Різник.