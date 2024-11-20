Екснападник назвав бажаного суперника для збірної України у плейоф Ліги націй
УАФ
Колишній український нападник Максим Фещук хотів би побачити матч збірних України та Сербії у плейоф Ліги націй за вихід у дивізіон А.
Цитує гравця Tribuna.
"Я виділив би головного тренера і тренерський штаб, який над цим працює, залучає. І футболісти з такою самовіддачею, з таким бажанням, якісно грають – мені це імпонує.
Хотілося б зіграти проти Сербії. Просто катком переїхати, щоб не їздили, куди не треба", – заявив Фещук.
Напередодні Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.
Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.