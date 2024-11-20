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Екснападник назвав бажаного суперника для збірної України у плейоф Ліги націй

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 16:55
Екснападник назвав бажаного суперника для збірної України у плейоф Ліги націй
УАФ

Колишній український нападник Максим Фещук хотів би побачити матч збірних України та Сербії у плейоф Ліги націй за вихід у дивізіон А.

Цитує гравця Tribuna.

"Я виділив би головного тренера і тренерський штаб, який над цим працює, залучає. І футболісти з такою самовіддачею, з таким бажанням, якісно грають – мені це імпонує.

Хотілося б зіграти проти Сербії. Просто катком переїхати, щоб не їздили, куди не треба", – заявив Фещук.

Напередодні Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

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