У Манчестер Юнайтед обрали кандидата, який може замінити тен Гага

Манчестер Юнайтед розглядає призначення Руда ван Ністелроя на посаду тимчасового виконувача обов'язків головного тренера у разі звільнення Еріка тен Гага.

Про це повідомляє talkSPORT.

Керівництво "червоних дияволів" сподівається, що тен Гаг зможе виправити ситуацію. Однак вже розглядає варіанти заміни нідерландця. Одним з головних фаворитів на посаду менеджера команди називають колишнього головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта. Варіант з ван Ністелроєм розглядає також не відкидається.

Наразі МЮ набрав 7 з 18 можливих очок у чемпіонаті Англії та посідає 12 місце у турнірній таблиці.

Руд ван Ністелрой приєднався до манкуніанців цього літа. До цього він виступав за Манчестер Юнайтед, як гравець з 2001 по 2006 роки. На його рахунку 219 матчів, у яких забив 150 голів та віддав 30 асистів.

Нагадаємо, у 2022-2023 роках нідерландський наставник працював з ПСВ. Під його керівництвом команда виграла Кубок та Суперкубок Нідерландів.