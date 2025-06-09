Фенербахче шукає спосіб позбутися Моурінью

Керівництво Фенербахче шукає можливість звільнити головного тренера команди Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Fotomac.

У Фенербахче незадоволені результатами команди в сезоні-2024/25 та хотіли б припинити співпрацю з Моурінью. Проблемою є компенсація в розмірі 15 мільйонів євро, яку клуб буде змушений заплатити тренеру в разі розірвання угоди – клуб не може дозволити собі такі витрати.

При цьому, з потенційною заміною Моурінью клуб уже визначився – це Ісмаїл Картал, який наразі очолює іранський Персеполіс. Раніше 63-річний турецький фахівець уже працював із Фенербахче в 2022 – 2024 роках.

Сезон-2024/25 Фенербахче завершив другим у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, відставши від Галатасарая на 11 очок.

У квітні повідомлялося про те, що Моурінью може очолити збірну Португалії.