Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Особливо не ризикуватимуть: Федецький – про матч України з Бельгією

Олександр Булава — 19 березня 2025, 21:40
Особливо не ризикуватимуть: Федецький – про матч України з Бельгією
Артем Федецький
Instagram Артема Федецького

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що національна команда буде грати обережно у першому матчі з Бельгією у плейоф Ліги націй.

Про це гравець розповів у коментарі Sport.ua.

"Оскільки доля протистояння буде вирішуватися за результатами двох поєдинків, то завтра в Мурсії суперники особливо не ризикуватимуть, й все закінчиться підписанням мирної угоди – 1:1.

Вважаю, що для української збірної це буде прийнятним підсумком. Хоча, звичайно, бажано, щоб в Мурсії й в Генку наші обійшлися без серйозних кадрових втрат", – розповів Федецький.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Артем Федецький збірна Бельгії з футболу

Збірна України з футболу

Ребров: У нас важка ситуація із жовтими картками
Видно, що він незадоволений тим, що його перетримують: Скрипник – про перспективи Судакова
Ще один гравець збірної України може пропустити матч проти Бельгії
Ребров відреагував на перемовини Трампа з Путіним
Конфлікт Куртуа, мор в обороні, криза у творенні: з чим збірна Бельгії підходить до матчів з Україною

Останні новини