Особливо не ризикуватимуть: Федецький – про матч України з Бельгією

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що національна команда буде грати обережно у першому матчі з Бельгією у плейоф Ліги націй.

Про це гравець розповів у коментарі Sport.ua.

"Оскільки доля протистояння буде вирішуватися за результатами двох поєдинків, то завтра в Мурсії суперники особливо не ризикуватимуть, й все закінчиться підписанням мирної угоди – 1:1.

Вважаю, що для української збірної це буде прийнятним підсумком. Хоча, звичайно, бажано, щоб в Мурсії й в Генку наші обійшлися без серйозних кадрових втрат", – розповів Федецький.