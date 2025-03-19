Особливо не ризикуватимуть: Федецький – про матч України з Бельгією
Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що національна команда буде грати обережно у першому матчі з Бельгією у плейоф Ліги націй.
Про це гравець розповів у коментарі Sport.ua.
"Оскільки доля протистояння буде вирішуватися за результатами двох поєдинків, то завтра в Мурсії суперники особливо не ризикуватимуть, й все закінчиться підписанням мирної угоди – 1:1.
Вважаю, що для української збірної це буде прийнятним підсумком. Хоча, звичайно, бажано, щоб в Мурсії й в Генку наші обійшлися без серйозних кадрових втрат", – розповів Федецький.
Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.
Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.