Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Федецький спрогнозував результат матчу Шахтаря з Арсеналом

Олександр Булава — 22 жовтня, 17:28
Федецький спрогнозував результат матчу Шахтаря з Арсеналом
ФК Шахтар

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що Шахтар зможе добитися нічиєї у матчі 3 туру Ліги чемпіонів з Арсеналом.

Цитує Федецького Sport.ua.

"Я не люблю випробовувати себе в ролі оракула, але ризикну поставити на результативну нічию – 1:1. Звісно, те, що іменитий Арсенал і наш Шахтар роблять ставку на контроль м'яча, комбінаційний, видовищний футбол, не може не тішити вболівальників "гірників". От тільки домінує Арсенал практично в кожному матчі топової АПЛ, а "гірники" – в УПЛ, проте це чемпіонати різного рівня.

Ось чому Арсенал – фаворит. Тоді завдяки, яким аспектам гості сьогодні можуть зупинити амбітних господарів? Залізній ігровій дисципліні та захмарній самовіддачі", – сказав Федецький.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Арсенал Лондон Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

Арсенал Лондон

Кучер: Гравцям Шахтаря потрібно віддати все у грі з Арсеналом
Лужний: Побачив у Венгера бажання допомогли українському футболу
Помста Зінченка та китайські попередження Пушичу. 4 інтриги матчу Арсенал – Шахтар
Зінченко: Я виграв два чемпіонства в АПЛ з контрактом гравця академії
Відомо, хто прокоментує матч Ліги чемпіонів Арсенал – Шахтар

Останні новини