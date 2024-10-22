Федецький спрогнозував результат матчу Шахтаря з Арсеналом

Колишній захисник збірної України Артем Федецький вважає, що Шахтар зможе добитися нічиєї у матчі 3 туру Ліги чемпіонів з Арсеналом.

Цитує Федецького Sport.ua.

"Я не люблю випробовувати себе в ролі оракула, але ризикну поставити на результативну нічию – 1:1. Звісно, те, що іменитий Арсенал і наш Шахтар роблять ставку на контроль м'яча, комбінаційний, видовищний футбол, не може не тішити вболівальників "гірників". От тільки домінує Арсенал практично в кожному матчі топової АПЛ, а "гірники" – в УПЛ, проте це чемпіонати різного рівня.

Ось чому Арсенал – фаворит. Тоді завдяки, яким аспектам гості сьогодні можуть зупинити амбітних господарів? Залізній ігровій дисципліні та захмарній самовіддачі", – сказав Федецький.