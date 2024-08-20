Клуб Мареза та Фірміно готовий платити солідні кошти титулованому турецькому фахівцю

Саудівський клуб Аль-Ахлі Джидда розглядає можливість запросити на пост головного тренера турецького фахівця Фатіха Теріма.

Про це пише сайт Turkiye today.

Джерело повідомляє, що Терім може отримати трирічний контракт, а його зарплата за сезон буде становити 20 млн євро. Це буде рекордом для турецьких тренерів за всю історію.

Аль-Ахлі за 34 тури набрав 65 очок, що дозволяє посідати третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Команда відстає від Аль-Насра на 17 очок, а від Аль-Хіляля на 31 очко.

У складі Аль-Ахлі виступають Ріяд Марез, Роберто Фірміно, Франк Кессьє та кілька гравців збірної Саудівської Аравії.

70-річний Терім знаходиться без роботи з літа цього року, коли покинув Панатінаїкос. Протягом кар'єри він очолював Галатасарай (4 рази), збірну Туреччини (тричі), Фіорентину та Мілан. На чолі Галатасарая вигравав Кубок УЄФА-1999/00.

Нагадаємо, на початку серпня була інформація, що Галатасарай зацікавлений у трансфері Миколи Шапаренка.