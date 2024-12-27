Легендарний турецький тренер очолив Аль-Шабаб

Відомий турецький фахівець Фатіх Терім очолив Аль-Шабаб із Саудівської Аравії.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Деталі контракту не вказані. Турецькі ЗМІ пишуть, що сторони домовилися про співпрацю до кінця сезону. За цей період 71-річний тренер заробить 1,5 млн євро.

Аль-Шабаб за 13 матчів місцевого чемпіонату набрав 23 очки і посідає шосте місце в турнірній таблиці.

70-річний Терім знаходиться без роботи з літа цього року, коли покинув Панатінаїкос. Протягом кар'єри він очолював Галатасарай (4 рази), збірну Туреччини (тричі), Фіорентину та Мілан. На чолі Галатасарая вигравав Кубок УЄФА-1999/00.