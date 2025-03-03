125 років "Червоним виродкам": фани Мюнхена-1860 креативно привітали Баварію

Нещодавно Баварія відсвяткувала своє 125-річчя і мюнхенці отримали "тепле вітання" від принципового суперника, а точніше від його фанатів.

Вболівальники Мюнхена-1860 вивісили на одній із будівель міста доволі провокативний банер.

"125 років "Червоним виродкам". Мюнхен – синій".

Нагадаємо, протистояння між Баварією та Мюнхеном-1860 має глибокі історичні корені та було головним футбольним дербі Мюнхена протягом багатьох десятиліть.

Мюнхен-1860 був заснований у 1860 році та мав більш усталені традиції, тоді як Баварія (заснована у 1900 році) спочатку була в тіні свого старшого конкурента. У перші десятиліття ХХ століття саме Мюнхен-1860 був провідною футбольною силою міста.

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Все змінилося після Другої світової війни. У 1960-х Мюнхен-1860 досяг свого піку, вигравши Бундеслігу, але невдовзі почав занепадати. Натомість Баварія під супроводом таких легенд, як Франц Беккенбауер, Герд Мюллер і Улі Генесс, стрімко зростала. У 1970-х клуб став найсильнішим у Німеччині, а згодом і в Європі.

Обидва клуби довгий час ділили Олімпійський стадіон, а з 2005 року – Альянц Арену. Проте після фінансових проблем Мюнхен-1860 змушений був продати свою частку в стадіоні та повернутися на Грюнвальдер Штадіон.

Сьогодні Баварія – гегемон німецького футболу, а Мюнхен-1860 бореться за повернення до еліти, виступаючи у третьому дивізіоні. Проте їхнє історичне суперництво, хоч і згасле в останні роки, залишається важливою частиною футбольної культури Мюнхена.