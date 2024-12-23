Фанати Тоттенгема провели креативну акцію протесту на адресу власника клубу

Фанати Тоттенгема продовжують висловлювати своє невдоволення роботою голови клубу Даніеля Леві.

Перед матчем проти Ліверпуля, в якому "шпори" зазнали нищівної поразки з рахунком 6:3, група вболівальників організувала протест проти багаторічного керівника.

Читайте також : Постекоглу має рекордний показник результативності в АПЛ серед усіх тренерів Тоттенгема

Під час маршу фанати несли банери з написами "L£VI OUT" та чорні повітряні кульки з тією ж фразою. Один із плакатів проголошував: "Мені все одно на Леві, так само, як йому – на мене".

Організатори планували випустити кульки на 24-й хвилині матчу, але більшість із них так і не досягли поля.

Невдоволення вболівальників спричинене не лише результатами команди, яка на Різдво опинилася на 11-му місці турнірної таблиці, але й постійним підвищенням цін після переїзду на новий стадіон.

За сезон Тоттенгем уже програв 8 із 17 матчів, і ці результати тільки підливають масла у вогонь фанатського невдоволення.