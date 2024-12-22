Постекоглу має рекордний показник результативності в АПЛ серед усіх тренерів Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу має найбільший показник результативності серед усіх тренерів "шпор", що провели на чолі клубу понад 50 матчів.

Про це повідомляє Opta.

3.6 - Tottenham’s Premier League matches under Ange Postecoglou have seen an average of 3.6 goals scored per game. Among those to take charge of 50+ games in the competition, this is the highest goals per game rate for any manager. Frenzy. pic.twitter.com/VX1VZInKQ6 — OptaJoe (@OptaJoe) December 22, 2024

В матчах Тоттенгема в межах АПЛ забивається в середньому 3,6 м'яча у кожній грі.

Зазначимо, що Постекоглу провів на чолі лондонського клубу 55 матчів у Прем'єр-лізі, в яких здобув 27 перемог, зазнав 20 поразок та ще вісім матчів було зіграно внічию.

Підопічні австралійця забили 113 голів та пропустили 86 м'ячів.

Останній матч за участю "шпор" не став виключенням – Тоттенгем програв Ліверпулю із неймовірним рахунком 3:6.

Після 17 туру підопічні Постекоглу знаходяться на 11 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 23 залікові бали.

Наступний матч лондонський колектив проведе 26 грудня – суперником стане Ноттінгем Форест.

Раніше повідомлялось, що нападнику Ліверпулю підкорилось неймовірне досягнення у матчі із Тоттенгемом.