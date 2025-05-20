Король Кев: фанати красиво провели Де Брейне в останньому домашньому матчі за Ман Сіті

Вболівальники Манчестер Сіті влаштували Кевіну Де Брейне неймовірне прощання на "Етіхад Стедіум", яке стало справжньою кульмінацією десятирічної історії бельгійця у складі "містян".

Перед стартом матчу з Борнмутом у межах 37-го туру АПЛ фанати вивісили банер із написом "Король Кев", красиво провівши бельгійського хавбека.

Нагадаємо, після завершення матчу з "вишнями" клуб організує спеціальну церемонію: для Де Брейне створять почесний коридор, а на екранах арени покажуть найкращі моменти його яскравої кар’єри в Манчестері.

Нагадаємо, Кевін стане вільним агентом після завершення цього сезону. Керівництво Манчестер Сіті прийняло рішення не продовжувати контракт з 32-річним півзахисником, що стало справжнім шоком для самого футболіста.

Читайте також : Зірка Ман Сіті став жертвою переслідувань містичного "цілителя"

За десять років у Манчестері Де Брейне виграв усе можливе – Прем'єр-лігу, Кубок Англії, Лігу чемпіонів і став символом епохи Пепа Гвардіоли. Але, на жаль, епоха Кевіна на "Етіхаді" добігає кінця. Із яким клубом пов’яже своє майбутнє бельгієць – головна інтрига цього літа.