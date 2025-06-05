Не час для фанатів: Роналду ухилився від хлопця, який хотів зробив спільне фото з футболістом

Матч Ліги націй між Португалією та Німеччиною в Мюнхені ледь не почався зі скандалу, адже Кріштіану Роналду став жертвою шокуючого прориву безпеки.

Під час розминки на "Альянц Арені" молодий вболівальник прорвався на поле з намірами обійняти 40-річного португальця та зробити з ним фото.

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Здивований Роналду на мить завмер, але згодом жестом спробував заспокоїти ситуацію, викликавши охорону. Тим часом кілька стюардів стримували фаната, а згодом четверо з них повалили його на землю й вивели за межі поля.

A fan invades the pitch to take a picture with Ronaldo. pic.twitter.com/hISjvyluk2 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 4, 2025

The way Ronaldo jumped to escape the pitch invader 😂😂😂😂

pic.twitter.com/a7c1bzc2Ij — fan (@NoodleHairCR7) June 4, 2025

Роналду, попри прикрий інцидент, з’явився у стартовому складі Португалії і допоміг своїй команді здобути важку перемогу над Німеччиною (2:1).

Після гри 40-річного форварда визнали одним із найкращих гравців зустрічі, оцінивши виступ футболіста 7,6 балів.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Німеччина – Португалія.