Не час для фанатів: Роналду ухилився від хлопця, який хотів зробив спільне фото з футболістом
Матч Ліги націй між Португалією та Німеччиною в Мюнхені ледь не почався зі скандалу, адже Кріштіану Роналду став жертвою шокуючого прориву безпеки.
Під час розминки на "Альянц Арені" молодий вболівальник прорвався на поле з намірами обійняти 40-річного португальця та зробити з ним фото.
Здивований Роналду на мить завмер, але згодом жестом спробував заспокоїти ситуацію, викликавши охорону. Тим часом кілька стюардів стримували фаната, а згодом четверо з них повалили його на землю й вивели за межі поля.
Роналду, попри прикрий інцидент, з’явився у стартовому складі Португалії і допоміг своїй команді здобути важку перемогу над Німеччиною (2:1).
Після гри 40-річного форварда визнали одним із найкращих гравців зустрічі, оцінивши виступ футболіста 7,6 балів.
На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Німеччина – Португалія.