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Не час для фанатів: Роналду ухилився від хлопця, який хотів зробив спільне фото з футболістом

Богдан Войченко — 5 червня 2025, 09:09
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Не час для фанатів: Роналду ухилився від хлопця, який хотів зробив спільне фото з футболістом

Матч Ліги націй між Португалією та Німеччиною в Мюнхені ледь не почався зі скандалу, адже Кріштіану Роналду став жертвою шокуючого прориву безпеки.

Під час розминки на "Альянц Арені" молодий вболівальник прорвався на поле з намірами обійняти 40-річного португальця та зробити з ним фото.

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Здивований Роналду на мить завмер, але згодом жестом спробував заспокоїти ситуацію, викликавши охорону. Тим часом кілька стюардів стримували фаната, а згодом четверо з них повалили його на землю й вивели за межі поля.

Роналду, попри прикрий інцидент, з’явився у стартовому складі Португалії і допоміг своїй команді здобути важку перемогу над Німеччиною (2:1).

Після гри 40-річного форварда визнали одним із найкращих гравців зустрічі, оцінивши виступ футболіста 7,6 балів.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Німеччина – Португалія.

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