Їдь назад до Англії: завзятий фанат підрахував помилки зіркового новачка у дебютному матчі за Реал

Перший матч Трента Александера-Арнольда за мадридський Реал виявився далеким від ідеального, щонайменше на думку вболівальників.

Зустріч із саудівським Аль-Хілялем у рамках стартового туру Клубного чемпіонату світу-2025 завершилася з нічийним рахунком 1:1, але левова частка уваги фанатів була прикута до гри ексзахисника Ліверпуля.

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Один особливо уважний фанат "червоних" навіть підрахував усі помилки Трента у першому таймі, і цифри виявилися невтішними: за його підрахунками, гравець помилявся приблизно раз на три хвилини. Погані передачі, втрати м’яча та невдалі позиційні дії – усе ретельно задокументовано та викладено у соцмережі.

Trent vs Al-Hilal highlights



Future Ballon d’Or winner??🤡🤡🤡 pic.twitter.com/lOdq1n1YjT — 🥤 (@TheImmortalKop) June 18, 2025

Мадридські вболівальники не залишилися осторонь. В Твіттері з’явилася хвиля постів із мемами після дебюту гравця за мадридський гранд.

Al Dawsari with Trent today pic.twitter.com/8vZXPtRgSI — Brian (@Bri_an2) June 18, 2025

Нагадаємо, Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда ще наприкінці травня. Контракт "вершкових" із гравцем розрахований на 6 років. Також стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.

Раніше повідомлялося, що фанати знайшли старі пости Трента у Твіттері на підтримку Барселони.