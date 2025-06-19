Їдь назад до Англії: завзятий фанат підрахував помилки зіркового новачка у дебютному матчі за Реал
Перший матч Трента Александера-Арнольда за мадридський Реал виявився далеким від ідеального, щонайменше на думку вболівальників.
Зустріч із саудівським Аль-Хілялем у рамках стартового туру Клубного чемпіонату світу-2025 завершилася з нічийним рахунком 1:1, але левова частка уваги фанатів була прикута до гри ексзахисника Ліверпуля.
Один особливо уважний фанат "червоних" навіть підрахував усі помилки Трента у першому таймі, і цифри виявилися невтішними: за його підрахунками, гравець помилявся приблизно раз на три хвилини. Погані передачі, втрати м’яча та невдалі позиційні дії – усе ретельно задокументовано та викладено у соцмережі.
Мадридські вболівальники не залишилися осторонь. В Твіттері з’явилася хвиля постів із мемами після дебюту гравця за мадридський гранд.
Нагадаємо, Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда ще наприкінці травня. Контракт "вершкових" із гравцем розрахований на 6 років. Також стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.
Раніше повідомлялося, що фанати знайшли старі пости Трента у Твіттері на підтримку Барселони.