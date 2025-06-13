Доведеться вибачатися: фанати знайшли старий пост новачка Реала у соцмережах на підтримку Барселони

Реал напередодні офіційно представив Трента Александер-Арнольда, в якості гравця клубу, а вболівальники вже встигли створити навколо нього хвилю обговорень. Причина? Старий допис у Twitter, який тепер викликає чимало запитань.

Фани "королівського клубу", як справжні інтернет-детективи, швидко знайшли твіт Трента, датований 2015 роком, у якому той вітав Барселону з перемогою в Лізі чемпіонів.

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Після того, як Барселона тоді обіграла Ювентус (3:1), майбутній "мадридист" написав:

"Люди у столиці Іспанії сьогодні не будуть спати".

Фанати вже активно коментують ситуацію в соцмережах. Одні закликають не чіплятися до минулого, інші – жартують, що футболісту доведеться публічно вибачатися на Бернабеу.

Нагадаємо, Реал підписав контракт із Трентом на 6 років. Зарплата гравця у стані "вершкових" не розкривається. "Вершкові" оголосили про підписання Александера-Арнольда наприкінці травня.

Раніше стала відома клаусула, яку Реал встановив на свого новачка.