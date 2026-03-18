Півзахисник Арсенала назвав головну мету "канонірів" на сезон

27-річний Еберечі Езе поділився думками про цілі Арсенала на сезон-2025/26 після виходу команди у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

У коментарі для TNT Sports англієць заявив, що настав час "канонірам" здобувати трофеї. Півзахисник вірить, що команда може провести дійсно успішну кампанію та потішити своїх фанатів.

"Наша чітка мета – вигравати трофеї… саме це ми хочемо робити, це була наша ціль з самого початку. Ми у фінальних стадіях усіх турнірів, продовжуватимемо докладати зусиль, працювати. Якщо Бог дасть, це вдасться", – сказав Езе.

Зазначимо, що вже 22 березня Арсенал може здобути перший титул. Лондонська команда зіграє з Манчестер Сіті у фіналі Кубку англійської ліги.

Також "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ та дійшли до чвертьфіналу Кубку Англії. А в Лізі чемпіонів на цій стадії змагань вони протистоятимуть Спортингу, який напередодні здійснив камбек у дуелі з Буде-Глімтом.