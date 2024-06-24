Звикає грати у масці — Дешам оцінив відновлення Мбаппе
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам позитивно оцінив процес відновлення головної зірки команди Кілліана Мбаппе.
Слова фахівця цитує видання ESPN.
"Чи буде він в основі? Побачимо, але все йде у правильному напрямку.
З кожним днем синяк зменшується, і він звикає грати з маскою, що трохи погіршує його зір. Він почувається добре", — сказав Дешам.
У наступному матчі Франція зустрінеться проти Польщі в межах останнього туру групового етапу Євро. Матч відбудеться 25 червня о 19:00 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що Мбаппе взяв участь у закритому товариському матчі збірної Франції проти молодіжної команди Падерборна.