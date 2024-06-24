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Звикає грати у масці — Дешам оцінив відновлення Мбаппе

Владислав Уткін — 24 червня, 23:18
Звикає грати у масці — Дешам оцінив відновлення Мбаппе

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам позитивно оцінив процес відновлення головної зірки команди Кілліана Мбаппе.

Слова фахівця цитує видання ESPN.

"Чи буде він в основі? Побачимо, але все йде у правильному напрямку.

З кожним днем ​​синяк зменшується, і він звикає грати з маскою, що трохи погіршує його зір. Він почувається добре", — сказав Дешам.

У наступному матчі Франція зустрінеться проти Польщі в межах останнього туру групового етапу Євро. Матч відбудеться 25 червня о 19:00 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Мбаппе взяв участь у закритому товариському матчі збірної Франції проти молодіжної команди Падерборна.

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