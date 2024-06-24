Звикає грати у масці — Дешам оцінив відновлення Мбаппе

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам позитивно оцінив процес відновлення головної зірки команди Кілліана Мбаппе.

Слова фахівця цитує видання ESPN.

"Чи буде він в основі? Побачимо, але все йде у правильному напрямку.

З кожним днем ​​синяк зменшується, і він звикає грати з маскою, що трохи погіршує його зір. Він почувається добре", — сказав Дешам.