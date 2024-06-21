З Ярмоленком та Трубіним: збірна України назвала стартовий склад на матч проти Словаччини

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на матч другого туру чемпіонату Європи-2024, в якому команда Сергія Реброва зійдеться зі збірною Словаччини.

У старті "синьо-жовтих" вийдуть Анатолій Трубін та Андрій Ярмоленко. Натомість на лаві запасних залишилися Андрій Лунін та Віктор Циганков.

Стартовий склад

Україна: 12. Анатолій Трубін; 17. Олександр Зінченко; 22. Микола Матвієнко; 13. Ілля Забарний, 24. Олександр Тимчик; 18. Володимир Бражко. 19. Микола Шапаренко; 14. Георгій Судаков; 7. Андрій Ярмоленко; 10. Михайло Мудрик; 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 23. Андрій Лунін; 16. Віталій Миколенко; 26. Богдан Михайличенко; 3. Олександр Сваток; 4. Максим Таловєров; 21. Валерій Бондар; 24. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 10. Михайло Мудрик; 11. Артем Довбик; 25. Владислав Ванат; 19. Микола Шапаренко; 20. Олександр Зубков; 15. Віктор Циганков; 9. Роман Яремчук. 2. Юхим Конопля.

Словаччина: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Куцка, Лоботка, Дудка, Шранц, Боженік, Гараслін

Матч відбудеться на "Дюссельдорф Арена" у Дюссельдорфі (Німеччина) й буде другим для збірної України на Євро-2024. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

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Факти про матч

Це 9 зустріч між збірними України та Словаччини. Перевага в українців (+3=3-2);

Обслуговувати матч буде бригада арбітрів з Англії на чолі з 39-річним Майклом Олівером. Його асистентами будуть Стюарт Берт та Дан Кук. Четвертий суддя — нідерландець Сердар Гезюбююк. Відеопомічником арбітра буде англієць Девід Кут, а його асистентами будуть німці Бастіан Данкерт та Крістіан Дінгерт;

Словаки забили на 1 гол більше ніж українці у цьому протистоянні. У них 10 забитих м'ячів;

Збірна України майже у 2,5 раза дорожча за Словаччину (379 проти 156,4 мільйонів євро);

Середня ціна українця на Євро-2024 майже 15 мільйонів євро, в той час, як у Словаччини — 6,02 мільйони;

Склад української команди молодший за збірну Словаччини на рік (26,3 проти 27,3 років)

Середній вік збірної України один з найменших на Євро (26,3). Україна поділяє 4 сходинку з Нідерландами за цим показником;

Україна шоста з кінця за кількістю легіонерів у складі. Що цікаво, найбільше їх у складі Данії — 100%;

Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка є найкращими бомбардирами в історії протистояння серед українців, у них 2 голи (Стільки ще в словака Роберта Мака, це найкращий результат);

Найбільша перемога Словаччини — 4:1 у листопаді 2018 року, в України — 3:2 у лютому 2009-го;

Андрій Ярмоленко зіграв в усіх (12) попередніх матчах збірної України на чемпіонатах Європи, причому в 11 з них виходив зі стартових хвилин;

Для збірної України це 4 Євро загалом та 4 поспіль. Найкращий результат був на чемпіонаті Європи-2020, тоді українці дійшли до чвертьфіналу;