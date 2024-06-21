Словаччина — Україна: прогноз Чемпіона

Сьогодні збірна України зіграє другий матч на Євро-2024. Суперником українців буде національна команда Словаччини.

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Попри кардинально різні результати в першому турі, більшість журналістів Чемпіона продовжують вірити у своїх футболістів і тренерський хист Сергія Реброва.

Прогноз Чемпіона

Треба відзначити, що найпопулярнішим прогнозом став рахунок 1:2. Чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

Андрій Твердохліб, 2:0

Будь-які прогнози в спорті — справа невдячна, тим більше стартові матчі обох команд зовсім сплутали карти. Мене ж куди більше лякає не факт розгромної поразки від Румунії, а якість гри. Навіть до пропущеного від румунів голу, абсолютно незрозуміло було, як українські футболісти збираються забивати.

Гра зі Словаччиною буде ще складнішою і щоб перемагати, треба показувати не лише набагато якіснішу гру, а й характер, волю. На мою думку, команда потребує чималих змін у складі, але я не вірю, що Ребров піде на такий крок.

З вірою на краще, ставлю на Словаччину — 2:0.

Соломія Романчук, 0:1

Складно щось прогнозувати після поразки від Румунії. Залишається лише вірити в те, що Ребров і Ко провели ретельний аналіз тієї гри та готові до Словаччини. Я продовжую вірити в те, що наша команда зможе реабілітуватися, тож вважаю, що рахунок буде 1:0 на користь збірної України.

Максим Салівон, 1:2

Вибачення. Під таким гаслом має пройти другий матч збірної України на Євро-2024. І мова не про слова, а про дії — те, що насправді говорить за чоловіка.

Якщо перед першою грою мова була про важке випробування командою, яка вміє оборонятися, то у випадку зі Словаччиною "синьо-жовті" матимуть справу ще й із суперником, що знається на ефективних рішеннях в атаці. А тому, враховуючи стан збірної України після Румунії, у те, що команда Реброва не пропустить, не вірю.

Очікую підвищеної агресії зі сторони обох команд, яка подекуди переростатиме у справжню зарубу. В збірної України має з'явитися елементарна "думка" в атаці. Кількома вдалими діями біля воріт суперника вимучимо (саме так!) 2 голи. Але й пропустимо. На зубах вирвемо мінімальну перемогу.

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Олександр Булава, 1:2

Для національної команди України це вирішальний матч у боротьбі за вихід з групи.

Збірна України після поєдинку з Румунією повинна зробити правильні висновки та показати свій потенціал. Буде важко. Словаки здивували всіх, коли обіграли Бельгію (0:1). Цей матч вони зіграли з величезним бажання та самовіддачею. Не варто очікувати, що вони зменшать оберти. Але мій прогноз - 2:1 на користь "синьо-жовтих".

Владислав Уткін, 2:3

Вважаю, що холодний душ від румунів піде на користь збірній України. Підопічні Реброва просто змушені продемонструвати яскравий атакувальний футбол, щоб довести собі та вболівальникам, що гасла про «найкраще покоління» не є просто словами. Я думаю, що помилок в обороні все-таки не вдасться уникнути у такому нервовому матчі, тому буду сподіватися, що в гольовій перестрілці Україна виявиться сильнішою.

Максим Розенко, 1:3

Сподіваюся, що найгірше позаду і в матчі зі словаками синьо-жовті продемонструють зовсім іншу якість гри. Адже відступати вже немає куди. Ставлю, що Україна виграє 3:1 і такий результат забезпечить підопічним Реброва "повернення у гру".

Микола Дендак, 1:2

Вважаю, що такий ляпас, який отримала збірна України від Румунії, точно пробудить команду та дасть більшої агресії в наступному матчі. Проблема лише в тому, що він міг бути занадто сильним і відправити збірну в нокаут. Тоді буде чергова поразка. Але сподіваюся, що наші футболісти все ж змогли витримати цей приголомшливий удар.

Станислав Лисак. 0:2

Україна розчарувала фанатів у грі з Румунією і головне питання, чи зможуть підопічні Реброва реабілітуватися в поєдинку зі Словаччиною. Моя ставка, що так. Сергій Станіславович має зробити кілька перестановок у стартовому складі й налаштувати гравців. Вірю у впевнену перемогу збірної України з рахунком 2:0.

Ігор Чернявський

Виявляється, прогнозуючи нічию 1:1 у матчі з Румунією, я був не песимістичним, а надто оптимістичним. Збірна розчарувала всіх українських фанатів, і тепер у її вихід з групи вірять лише найвідчайдушніші. Що ж, я один із них.

За останні три дні збірники отримали тонни критики, насмішок і гейту. І за численними дописами гравців у соціальних мережах видно, що їм соромно за ту гру, яку вони показали, а точніше – за її відсутність. Це правильна реакція, але тепер потрібно підкріпити слова вчинками.

Завдяки дещо несподіваній перемозі над Бельгією словаки довели, що вони теж не подарунок, але є віра у те, що збірна України збереться як на останній бій та як мінімум частково реабілітується за попередній матч. Мій прогноз – перемога з рахунком 2:0.

Зауважимо, на думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти: