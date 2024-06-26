Ярмоленко: Сьогоднішнє покоління футболістів найперспективніше

Капітан збірної України на Євро-2024 Андрій Ярмоленко вважає нинішнє покоління футболістів у команді найперспективнішим у порівнянні з попередніми.

Про це він розповів на Youtube-каналі ВЗБІРНА.

"Багато поколінь пройшло за збірну за той час поки я грав, дуже багато класних футболістів було, не дай боже когось забуду чи хтось образиться, але скажу що на мою думку, сьогоднішнє покоління є напевно найкращим і найперспективнішим, тому що багато футболістів грає в Європі в найкращих лігах світу і тому мені здається, що саме нинішній склад має величезну перспективу, але звичайно за команду говорять її результати тому побачимо що буде після цього Євро", — сказав футболіст.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.