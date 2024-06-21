Ярмоленко: Нас або змішають з лайном, або ми покажемо, що є командою, яка вміє тримати удар

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розуміє всю важливість матчу 2 туру Євро-2024 проти Словаччини.

Про це він розповів у коментарі для Megogo.

"Настрій бойовий, бо ми розуміємо, що програли першу гру. Звичайно, настрій після першої гри був не дуже, тому розуміємо, наскільки важливою є сьогоднішня гра. Розуміємо, що для нас це фінал, тому що нас або змішають з лайном, або ми покажемо, що є командою, яка вміє тримати удар.

Словаччина — класна та агресивна команда, в якій виступають багато досвідчених гравців. Ми їх дивились, розбирали. Агресивна команда, яка добре пресингує. Буде цікаво", — сказав Ярмоленко.