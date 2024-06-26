Ярмоленко назвав три найкращі спогади на чемпіонатах Європи

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко заявив, що матчі зі Швецією на Євро-2012 та 2020 входять до трійки найкращих його спогадів на континентальних першостях.

Про це футболіст Динамо розповів напередодні вирішальної гри чемпіонату Європи-2024 проти Бельгії.

Зазначимо, що Ярмоленко є рекордсменом збірної України. Андрій єдиний гравець, який зіграв на усіх чотирьох ЧЄ, у яких брала участь Україна.

"Асист на Андрія Шевченка на Євро-2012 передивляюсь та переживаю з теплотою, тому що був тоді ще дуже молодим. Перший серйозний турнір був у мене в кар'єрі, я пам'ятаю цю гру, як сьогодні, ці відчуття. Усю дорогу від бази до "Олімпійського", скільки вболівальників, усі рідні були на стадіоні, які це були емоції після гри, в самій грі. Ця гра залишиться в моїх спогадах на все життя.

До топ-3 спогадів я б ще додав матч зі збірною Швеції (Євро-2020, — прим.). Ця гра принесла багато емоцій, була величезна втома, але на втому ти не звертав увагу, тому що ми перемогли та просто було класно дивитися, як наші вболівальники радіють цій події. Напевно для мене не сама гра на Євро, а гра з Португалією домашня на "НСК Олімпійський" принесла багато позитивних емоцій", — сказав Ярмоленко.

Матч між збірними України та Бельгії відбудеться сьогодні, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.