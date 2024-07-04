Мартінес: Мати Роналду в команді — це привілей

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес вважає, що мати в команді такого гравця як Кріштіану Роналду — це привілей.

Про це іспанський фахівець розповів напередодні чвертьфіналу Євро-2024 проти Франції.

"Важливо бачити гравця, який виграв все і має величезну кількість рекордів, з точки зору кількості ігор за збірну, кількості голів. Свіжість, яку він приносить, дивує. Він є прикладом: хтось, хто хоче перемагати щодня, хто хоче змагатися щодня. Коли у вас є гравець, який відданий своїй справі, забудьте про те, що він зробив у минулому — це привілей", — сказав Мартінес.

Нагадаємо, що збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. Кріштіану не реалізував пенальті в овертаймі, однак реалізував одинадцятиметровий у післяматчевій серії.

В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).