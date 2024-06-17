Тедеску відреагував на поразку Бельгії від Словаччини

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско відреагував на поразку команди у матчі першого туру Євро-2024 проти Словаччини (0:1).

Цитує тренера УЄФА.

"Я знав, що врешті-решт ми програємо матч. На жаль, це сталося сьогодні. Ми створили багато моментів, і якби ми забили, гра була б легшою.

Єдине, що нам не виходило, це реалізовувати моменти. У нас було їх багато. Це частина гри. Звичайно, гравці були розчаровані", — сказав Тедеско.