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Мудрик та Судаков — одні з найкращих гравців Євро-2024 за важливим показником

Владислав Уткін — 24 червня, 20:35
Мудрик та Судаков — одні з найкращих гравців Євро-2024 за важливим показником

Гравці збірної Україні Михайло Мудрик та Георгій Судаков потрапили у список найкращих гравців Євро-2024 за показником нарощування небезпеки (xT) біля воріт суперника.

Про це повідомив аналітичний портал NL.

На відповідному графіку фіолетовий колір — це нарощування небезпеки за допомогою передач, а синій — за допомогою дриблінгу чи протягуванню м'яча вперед.

Мудрик має показник — 0,36 xT, а Судаков — 0,29. Цікаво, що Георгій набрав значення лише за рахунок передач.

Абсолютним лідером рейтингу є вінгер Бельгії Жеремі Доку (0,79), з яким українці зможуть зустрітися на полі вже 26 червня у поєдинку третього туру Євро-2024.

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